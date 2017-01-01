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    Для іноземців, які прибудуть на «Євробачення», спростять режим пропуску через кордон

    • Сьогодні, 19:11
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    Митний кордон
    Митний кордон

    У ДФС обіцяють забезпечити максимально високий рівень обслуговування всіх іноземних представників

    Для іноземців, які приїдуть в Україну на пісенний конкурс «Євробачення-2017», діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон. Про це повідомив виконувач обов’язків голови ДФС Мирослав Продан.

    «ДФС готова забезпечити максимально високий рівень обслуговування всіх іноземних представників, які приїдуть в нашу країну на Євробачення. Для них діятиме спрощений режим пропуску через митний кордон. Оформлення всіх матеріалів, продукції та технічного обладнання, необхідних для конкурсу, здійснюватиметься оперативно», – сказав він.

    За попередніми оцінками МВС, на пісенний конкурс «Євробачення-2017» прибуде щонайменше 20 тисяч людей.

    У травні в Києві заплановане проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: церемонія відкриття конкурсу 7 травня, а фінал – 13 травня.

    На фінал «Євробачення-2017» розпродано всі квитки.

    Джерело: Радіо Свобода

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