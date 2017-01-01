Для охорони всіх баз з боєприпасами в Україні необхідно понад 5 млрд грн

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База з боєприпасами

На цей рік заплановано 92 млн грн, що дуже мало, заявив Степан Полторак

Для охорони всіх військових баз з боєприпасами в Україні необхідно понад 5 мільярдів гривень. Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Степан Полторак.

«Ми маємо всі розуміти, чи готові ми сьогодні забезпечити всі бази за високими вимогами... Нам для того, щоб забезпечити охорону, повну охорону і оборону, відповідно до сучасних вимог, необхідно приблизно трохи більше 5 млрд грн», – сказав він.

Міністр додав, що за 25 років незалежності України на відновлення живучості баз з боєприпасами виділялося 15–20 млн грн.

«На цей рік заплановано 92 млн грн, але це теж дуже мало», – сказав Полторак.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

На складах вціліло 30% боєприпасів.

Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

Джерело: УНН