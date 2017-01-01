Для реконструкції шляхопроводу на Шулявці знесуть завод «Більшовик»

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Шулявський міст обвалився

Новий шляхопровід на Шулявці мають побудувати за 12 місяців

Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро «Шулявська», який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу «Більшовик». Рішення ухвалили на засіданні містобудівної ради.

Проект представив інститут «Київдормістпроект».

Проект розв'язки передбачає знесення корпусу заводу «Більшовик» та будівництво на його місці петлі.

Також передбачили поворот з вулиці Довженка на проспект Перемоги і другого з'їзду зі шляхопроводу на проспект Перемоги.

Новий шляхопровід мають побудувати за 12 місяців. Його вартість - 400 мільйонів гривень.

Джерело: ВВС Україна