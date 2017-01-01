Для російських військових у Сирії замовили 20 тис. медалей

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Російські військові у Сирії

У 2016 році Міноборони РФ замовило вдвічі менше таких медалей

Міністерство оборони Росії оголосило тендер на виготовлення 20 тисяч медалей «Учаснику військової операції в Сирії». Про це свідчать дані на сайті держзакупівель.

У 2016 році таких медалей замовили вдвічі менше.

Загальна вартість медалей становить понад чотири мільйони рублів (76,7 тисяч доларів), або 222 рубля (приблизно чотири долари) за штуку. Відомство замовило 50 медалей «За звільнення Пальміри» і стільки ж медалей «За розмінування Пальміри».

Планують замовити й інші відзнаки, загальний обсяг підрядних торгів перевищує 45 мільйонів рублів.

Кількість російського контингенту в Сирії офіційно засекретили.

У червні минулого року Анатолій Антонов, на посаді заступника міноборони РФ повідомив, що приблизно 25 тисяч росіян можуть отримати статус ветеранів за службу в Сирії.

На виборах в Держдуму у вересні минулого року проголосували понад чотири тисяч росіян, які прикріпилися до виборчої дільниці у столиці Сирії Дамаску.

Медалі за операції в Сирії заснував міністр оборони Сергій Шойгу у листопаді 2015 року. Початок участі Росії у бойових діях в Сирії був двома місяцями раніше.

Влада Росії стверджувала, що в операції бере участь лише авіація. Пізніше з'ясувалося, що у Сирії діяв російський спецназ.

Офіційно метою військової операції в Сирії російська влада називала боротьбу з бойовиками з «Ісламської держави».

Західні країни вважають, що Росія під приводом боротьби з «ІД» надавала підтримку режиму сирійського президента Башара Асада у громадянській війні.