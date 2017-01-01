Для українських водіїв піднімуть допустимий поріг алкоголю в крові

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Пияцтво за кермом

У Верховній Раді приготували новий пакет пропозицій щодо боротьби з пияцтвом за кермом

За даними Управління з безпеки дорожнього руху МВС, щодня в Україні ловлять більше сотні нетверезих водіїв. Найчастіше вони також стають учасниками і винуватцями ДТП. Тому у Верховній Раді приготували новий пакет пропозицій щодо боротьби з пияцтвом за кермом серед українських водіїв, повідомляє Autonews.

Зокрема, пропонується наступне: