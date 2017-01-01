Для українських водіїв піднімуть допустимий поріг алкоголю в крові
- Сьогодні, 10:22
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Пияцтво за кермом
У Верховній Раді приготували новий пакет пропозицій щодо боротьби з пияцтвом за кермом
За даними Управління з безпеки дорожнього руху МВС, щодня в Україні ловлять більше сотні нетверезих водіїв. Найчастіше вони також стають учасниками і винуватцями ДТП. Тому у Верховній Раді приготували новий пакет пропозицій щодо боротьби з пияцтвом за кермом серед українських водіїв, повідомляє Autonews.
Зокрема, пропонується наступне:
- Ввести градацію санкцій в залежності від ступеня сп'яніння. Щоб людина з вмістом алкоголю в крові 2,5 проміле несла більш жорстке покарання, ніж водій, у якого виявили, наприклад, 0,3 проміле.
- Підняти алкогольний поріг. Допустимий поріг алкоголю в крові пропонується підняти з 0,2 до 0,5 проміле. Але не для всіх, а тільки для досвідчених водіїв. Медики підтверджують, що людина, яка має великий досвід водіння, менше схильна до впливу алкоголю, коли знаходиться за кермом. Але для водіїв, у яких немає як мінімум двох років стажу, повинна залишитися колишня норма. І для водіїв комунального транспорту, безумовно, теж. У той же час, ряд експертів вважають, що підняти поріг до 0,5 проміле - це провокувати водіїв на вживання алкоголю.
- Дозволити раптові перевірки. На думку авторів напрацювань, поліції треба дати право на випадкові перевірки за принципом «коли завгодно і де завгодно». І стимулювати поліцейських до таких перевірок. Це не означає, що поліцейські будуть зупиняти будь-кого і всюди. Патрулі можуть працювати в районі питних закладів і перевіряти водіїв, які їх відвідували. Це звичайна відпрацювання з метою профілактики. Не виключено, що в цих цілях будуть більш ефективно використовувати систему контролю за типом «Рубіж», яка за номерним знаком видає історію автомобіля. Якщо за ним вже числяться порушення, таких водіїв обов'язково слід перевіряти.
- Впровадити «пункти тверезості». Цю пропозиція, як і всі інші, автори обґрунтовують світовим досвідом. У певний день і час на жвавій дорозі виставляється спеціальний знак і чергують кілька патрулів. Правоохоронці зупиняють машини і перевіряють водіїв. Правда, поки це тільки задум, він обговорюється.
- Карати страховкою. Також пропонується запровадити практику передачі інформації про порушення ПДР страховим компаніям. Чим частіше водій порушує правила, тим дорожче для нього повинна бути страховка, оскільки така людина є об'єктом ризику.
- Змінити строки штрафів. У Раді вже зареєстрований законопроект про внесення ряду змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Зокрема, пропонується збільшити термін накладення стягнення з 3 до 6 місяців. Це мотивують тим, що суди часто не встигають розглядати адміністративні протоколи протягом 90 днів.
- Також депутати просять наділити поліцію повноваженнями оскаржити рішення судів, якщо ті виявилися лояльними до порушників.