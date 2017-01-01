«Дмитра Анатолійовича не вберегли». Путін розповів про хворобу Медведєва

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Глава уряду РФ занедужав

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв захворів на грип, повідомив російський президент Володимир Путін.

«Епідемічна ситуація у нас начебто йде на спад, проте ситуація поки що серйозна. Дмитра Анатолійовича не вберегли», – сказав Путін на нараді з членами уряду.

Як повідомлялося, Навальний оприлюднив фільм, у якому йдеться, що Медведєв створив одну з найбільших і найвитонченіших корупційних схем у РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти і за геотегами, фото з Instagram і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.

Медведєв відреагував на розслідування про «корупційні схеми»... блокуванням Навального в Instagram.