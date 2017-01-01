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    Дніпропетровщина лідирує за рівнем енергозбереження - моніторинг

    • Сьогодні, 10:37
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    На Дніпропетровщині відсоток енергозберігаючих джерел світла становить 61,7% від загальної кількості світлоточок

    Дніпропетровська область є лідером за рівнем впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів за підсумками 2016 року. Про це свідчать дані моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, підготованого Мінрегіонбудом у травні 2017 року.

    Зокрема, на Дніпропетровщині відсоток енергозберігаючих джерел світла становить 61,7% від загальної кількості світлоточок. Друга за показниками – Черкащина (51, 1%), третя – Луганщина (47,9%).

    Частка оснащення багатоквартирних житлових будинків побудинковими приладами обліку теплової енергії (без врахування столиці) найбільша на Дніпропетровщині – 89% від загальної кількості багатоквартирних будинків, які підлягають оснащенню, на Миколаївщині – 87,6%, та Львівщині – 83,4%

    За часткою обсягу теплової енергії, виробленої з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії  лідирують Волинська область – 36,5%, Дніпропетровська  - 19,3%,  а також Харківська – 17,4%.

    Лідерами за зменшенням показників споживання паливно-енергетичних ресурсів на душу населення у порівнянні з попереднім роком стали Луганська (на 72,5%), Донецька (на 25,0%), Київська і Дніпропетровська області (на 18,1%).

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    Як раніше заявляв голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, зростання регіональних соціально-економічних показників є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні.

    «Ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах наскільки розширилися можливості для місцевих громад», - зазначив Валентин Резніченко.

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