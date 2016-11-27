Дніпровська м’ясна фабрика рекламує сосиски «як в 30-х роках» (ФОТО)

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Покупці обурюються, адже в 30-х роках в Україні тривав комуністичний терор та голодомор-геноцид

Дніпровська м’ясна фабрика «Алан», яка випускає продукти під торговою маркою «Спец Цех», рекламує свої сосиски, виготовлені за стандартами «як у тридцятих» минулого століття. Про це повідомляє прес-центр Центру досліджень визвольного руху.

В рекламних матеріалах продукції йдеться (мовою оригіналу): «Еще в 30-х годах ХХ века на ведущих мясокомбинатах страны учредили спеццеха, которые выпускали продукцию особого качества исключительно для партийной элиты (членов правительства, высших партийных чинов)...».

Покупці обурюються, адже саме в цей період в Україні тривав комуністичний терор та голодомор-геноцид. Про це повідомила користувачка Facebook. «Тобто у вас іншої асоціації з 30-ми роками в Україні, зокрема центральній і східній, немає? Ви пропонуєте в 2017 купувати продукцію, яка є прототипом того, що їли партійники і нквесники, котрі підписували накази чи й власноручно відбирали хліб, молоко та м'ясо в селян Катеринославської губернії (згодом Дніпропетровської області) в 1932-1933?!? До вас не будуть приходити у снах ті сотні тисяч, котрі загинули від голоду лише на Дніпропетровщині?», - зазначила користувачка соцмережі.

Представники компанії у коментарях відповіли, що 30-і роки — це не лише сумні події 32-33-го: «Стандарти харчової промисловості в СРСР, особливо в 35-36 роках, були дуже високими та регулювались на державному рівні. Більш м’ясомістких продуктів, ніж було вироблено в ці роки в СРСР, не було ніколи. Саме в 35-36 роках було розроблено велику кількість класичних рецептів ковбас (зокрема, улюблену багатьма «Лікарську» ковбасу), які й сьогодні можна назвати еталонними, завдяки виключно натуральному складу та користі, яку вони несли для населення. Саме це надихало нас, коли мі створювали ТМ «Спец Цех».

Як відомо, у 30-х роках XX століття в Україні відбувся Голодомор-геноцид, організований керівництвом СССР з метою упокорення українців. У людей силою вилучали всю їжу, а за спробу приховати чи вкрасти продукти розстрілювали на місці. Загалом всі тридцяті роки комуністичний режим продовжував нещадний терор проти українців. Водночас, як свідчать архівні документи, партійна верхівка під час Голодомору не зазнавали проблем із продуктами харчування.