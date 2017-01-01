Дніпровські екстремали пройшлися по мотузці на висоті 88 метрів

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Фото: «Радіо Свобода» Встановлення рекорду

Спортсмени встановили національний рекорд України

У Дніпрі встановили рекорд України з ходіння по міцній мотузці (стропі) на висоті 88 метрів. Стропа була натягнута між дахами 26-типоверхових будинків.

Між будинками туди і назад пройшло двоє дніпровських спортсменів, представників Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту – 28-річний Костянтин Карноза та 24-річний Станіслав Панюта. За словами юнаків, екстремальним спортом вони займаються по 4-5 років.

«Коли перебуваєш на стропі, у тебе такий стан… Це можна описати як сукупність самоконтролю і відсутність контролю над конкретними рухами. Це – як їзда на велосипеді: їдеш, не замислюючись над рухами. Звісно, відчуваєш, що перебуваєш у незвичній обстановці. Щосекунди щось змінюється, змінюється сонце, вітер, а ти постійно підлаштовуєшся», – сказав Костянтин Карноза.

За словами спортсменів, наважуючись на становлення рекорду, вони мали на меті не тільки довести самим собі свої сили й можливості, а й сприяти популяризації занять спортом і здорового способу життя серед молоді.

Рекорд зареєстрували представники «Книги рекордів України», вони вручили відповідний сертифікат спортсменам. За словами представниці «Книги» Лани Ветрової, уперше схожий рекорд в Україні був встановлений минулого року й теж у Дніпрі. У 2016 році екстремали ходили на висоті 17-го поверху.

Встановлення рекорду супроводжувалось показовими стрибками з висоти на мотузці.

Джерело: Радіо Свобода