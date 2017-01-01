  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Дніпровські лікарі намагаються врятувати бійця з ампутованими ногами

    • Сьогодні, 12:18
    • Розсилка

    У лікарні Мечникова рятують бійця з тяжкою мінно-вибуховою травмою

    Бійця було доправлено до лікарні з надтяжкими травмами. Про це у Facebook написав головний лікар ОКЗ ім. Мечникова Сергій Риженко.

    Читайте також

    «Солдат. Йому 19. Мінно-вибухова травма. Ампутація обох нижніх кінцівок. У крові продукти розпаду тканин. Гемоліз. Проводиться плазмообмін. Дожити б йому до ранку», – пише Риженко.

    За словами Риженка, до лікарні Мечникова за тиждень доправлено сімох бійців, шестеро з яких у вкрай тяжкому стані перебувають у реанімації.

    Нагадаємо, за добу бойовики 54 рази обстріляли Збройні сили України, двох військових поранено.

    Читайте також
    Дніпро учасники АТО лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ