Дніпровські лікарі намагаються врятувати бійця з ампутованими ногами
- Сьогодні, 12:18
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У лікарні Мечникова рятують бійця з тяжкою мінно-вибуховою травмою
Бійця було доправлено до лікарні з надтяжкими травмами. Про це у Facebook написав головний лікар ОКЗ ім. Мечникова Сергій Риженко.
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«Солдат. Йому 19. Мінно-вибухова травма. Ампутація обох нижніх кінцівок. У крові продукти розпаду тканин. Гемоліз. Проводиться плазмообмін. Дожити б йому до ранку», – пише Риженко.
За словами Риженка, до лікарні Мечникова за тиждень доправлено сімох бійців, шестеро з яких у вкрай тяжкому стані перебувають у реанімації.
Нагадаємо, за добу бойовики 54 рази обстріляли Збройні сили України, двох військових поранено.