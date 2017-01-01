Дніпровські медики рятують пораненого під Попасною бійця

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22-річний хлопець отримав важку травму голови

Військовослужбовець ЗСУ Олександр отримав важке поранення голови під Попасною. Граната з підствольного гранатомету вибухнула на відстані з півметра від нього. Про це у Facebook написав головний лікар ОКЛ ім. Мечникова Сергій Риженко.

Боєць потрапив до лікарні Мечникова у комі.

«Нейрохірург Дмитро Гарус, який проводив декомпресійну трепанацію черепа з видаленням уламків і гематом, сподівається, після операції - повинен вижити. Військові передали документи, чекаємо приїзду батька з Житомирської області», - пише Риженко.

Нагадаємо, за повідомленням штабу АТО, за минулу добу бойовики 82 рази обстріляли ЗСУ з артилерії та мінометів, втрат серед наших військових немає.