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    До Авдіївки проведуть електромережу з території, яку контролює Україна

    • Сьогодні, 19:06
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    Роботи триватимуть до 20 травня

    Авдіївка отримуватиме електроенергію альтернативною лінією електропередач з контрольованої українською владою території

    Про це повідомляє в Twitter прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

    «У зв’язку з постійним знеструмленням буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території», - йдеться в повідомленні.

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    Передбачається, що роботи з прокладення нової електрогілки завершать до 20 травня.

    Як відомо, ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою.

    Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки 17 березня. 

    16 березня, електропостачання Авдіївки було повністю відновлено. 

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