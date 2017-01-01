До Авдіївки проведуть електромережу з території, яку контролює Україна

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Роботи триватимуть до 20 травня

Авдіївка отримуватиме електроенергію альтернативною лінією електропередач з контрольованої українською владою території

Про це повідомляє в Twitter прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

«У зв’язку з постійним знеструмленням буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території», - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що роботи з прокладення нової електрогілки завершать до 20 травня.

#Авдіївка У зв’язку з постійним знеструмленням,буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території.Роботи триватимуть до20.05 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 марта 2017 г.

Як відомо, ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою.

Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки 17 березня.

16 березня, електропостачання Авдіївки було повністю відновлено.