До Авдіївки проведуть електромережу з території, яку контролює Україна
- Сьогодні, 19:06
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Роботи триватимуть до 20 травня
Авдіївка отримуватиме електроенергію альтернативною лінією електропередач з контрольованої українською владою території
Про це повідомляє в Twitter прес-служба міністерства з питань тимчасово окупованих територій.
«У зв’язку з постійним знеструмленням буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території», - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що роботи з прокладення нової електрогілки завершать до 20 травня.
#Авдіївка У зв’язку з постійним знеструмленням,буде побудовано лінію електропередачі з підконтрольної території.Роботи триватимуть до20.05— МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 марта 2017 г.
Як відомо, ситуація в районі Авдіївки залишається напруженою.
Донецька фільтрувальна станція почала подавати воду до Авдіївки 17 березня.
16 березня, електропостачання Авдіївки було повністю відновлено.