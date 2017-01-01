До Балаклії знову ходять потяги

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Пожежу на артскладах біля Балаклії повністю ліквідовано

Водопостачання міста відбувається в штатному режимі

У суботу було відновлено рух потягів до станції Балаклія на Харківщині, який раніше було зупинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артскладах.

Про це повідомив глава Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський на своїй сторінці в Фейсбуці.

«В 14:30 відновлено рух потягів по станції Балаклія», - написав він.

Масельський також запевнив, КП БРР «Балаклійський водоканал» працює в штатному режимі, і спростував чутки про припинення водопостачання міста.

У суботу зранку ДСНС повідомила, що на території арсеналу у Балаклії спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

«У зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово призупинено роботу потенційно-небезпечних об’єктів та рух транспорту по залізничній станції Балаклія, який організовано за резервною схемою, закрито повітряний простір в радіусі 40 км», - зазначали у ДержНС.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.