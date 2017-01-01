До берегів Латвії приплив російський підводний човен
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Розсилка
Збройні сили Латвії виявили російський підводний човен класу «Кіло»
У Латвії збройні сили виявили неподалік від державного кордону російський підводний човен.
Про це повідомляють у Twitter Національні збройні сили Латвії.
«У економічній зоні на відстані 6,5 морських миль від державного кордону 26 квітня збройні сили виявили російський підводний човен класу «Кіло», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 25 квітня у країнах Балтії стартували навчання НАТО.
Також у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.