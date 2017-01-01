До берегів Латвії приплив російський підводний човен

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Збройні сили Латвії виявили російський підводний човен класу «Кіло»

У Латвії збройні сили виявили неподалік від державного кордону російський підводний човен.

Про це повідомляють у Twitter Національні збройні сили Латвії.

«У економічній зоні на відстані 6,5 морських миль від державного кордону 26 квітня збройні сили виявили російський підводний човен класу «Кіло», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 25 квітня у країнах Балтії стартували навчання НАТО.

Також у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.