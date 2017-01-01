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    До берегів Латвії приплив російський підводний човен

    • Сьогодні, 15:52
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    Збройні сили Латвії виявили російський підводний човен класу «Кіло»

    У Латвії збройні сили виявили неподалік від державного кордону російський підводний човен.

    Про це повідомляють у Twitter Національні збройні сили Латвії.

    «У економічній зоні на відстані 6,5 морських миль від державного кордону 26 квітня збройні сили виявили російський підводний човен класу «Кіло», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, 25  квітня у країнах Балтії стартували навчання НАТО.

    Також у Пентагоні повідомили, що російські бомбардувальники тричі за місяць кружляли над США.

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