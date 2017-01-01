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    До Білорусі не впустили автобус з 57 українцями

    • Сьогодні, 05:56
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    Білоруський кордон
    Білоруський кордон

    Громадяни України, США та Індії прямували в одному автобусі у Мінськ

    Білоруські прикордонники в суботу, 25 березня, не пропустили на територію Білорусі автобус з українцями, який прямував до Мінська.

    Про це повідомив офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський, повідомляє «Белта».

    «Білоруські прикордонники повернули групу іноземних громадян на територію України», - повідомляє ЗМІ.

    Інцидент стався у пункті пропуску «Нова Гута», де був затриманий автобус марки «Ванхолл», у якому перебувало 57 громадян України, четверо громадян США і один чоловік з Індії, який прямував з Києва до Мінська.

    «Під час проведення прикордонного контролю щодо кількох пасажирів проведені заходи зі спеціальної перевірки документів. У подальшому на підставі ст. 30, 31 закону Білорусі «Про правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства» зазначену групу через державний кордон не пропущено і повернуто на територію України», - заявив Бичковський.

    Раніше «Главком» повідомляв, що 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

    За інформацією видання tut.by, на Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.

    Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

    У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

    У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

    В неділю співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих напередодні протестувальників.

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