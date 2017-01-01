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    До четверга у Харкові та Дніпрі випаде більше 20 см снігу (карта)

    • Сьогодні, 13:56
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    Снігопад на Харківщині
    Снігопад на Харківщині

    Сьогодні сніговий циклон накрив Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Херсонську, Миколаївську та інші області України

    На ранок четверга, 20 квітня, сніговий покров у Харківській та Дніпропетровській областях досягне близько 24 см. Про це повідомляють синоптики.

    За їх даними, на Одещині висота снігового покрову складе до 5 см.

    Як відомо, сьогодні сніговий циклон накрив Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Херсонську, Миколаївську та інші області України. А у четвер він нарешті залишить нашу територію і піде на північний схід.

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    Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у четвер в областях, де сьогодні йде сніг, опади припиняться.

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження. 

    Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. 

    Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Очікується, що циклон піде з країни під кінець доби.

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