До четверга у Харкові та Дніпрі випаде більше 20 см снігу (карта)

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Снігопад на Харківщині

Сьогодні сніговий циклон накрив Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Херсонську, Миколаївську та інші області України

На ранок четверга, 20 квітня, сніговий покров у Харківській та Дніпропетровській областях досягне близько 24 см. Про це повідомляють синоптики.

За їх даними, на Одещині висота снігового покрову складе до 5 см.

Як відомо, сьогодні сніговий циклон накрив Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Херсонську, Миколаївську та інші області України. А у четвер він нарешті залишить нашу територію і піде на північний схід.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у четвер в областях, де сьогодні йде сніг, опади припиняться.

Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

У Миколаєві оголосили штормове попередження.

Як повідомляв «Главком», Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди.

Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

Очікується, що циклон піде з країни під кінець доби.