До «чистилища» «Миротворця» потрапив В'ячеслав Бутусов

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В'ячеслав Бутусов

Російський музикант давав концерти на тимчасово окупованій території України

5 травня запис з даними російського музиканта В'ячеслава Бутусова з'явився на сайті «Миротворець» у розділі «чистилище». Про це йдеться на сайті «Миротворець».

«Незаконна підприємницька (концертна) діяльність на тимчасово окупованій території України (АР Крим). Радянський і російський рок-музикант, лідер і вокаліст рок-груп Nautilus Pompilius і «Ю-Пітер», письменник», - йдеться в описі до запису.

Раніше у «чистилище» до «Миротворця» потрапив російський актор і співак Дмитро Пєвцов - через незаконний візит до окупованого Криму. Декілька днів тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

До того у «чорний список» сайту «Миротворець» занесли американського актора Стівена Сігала.