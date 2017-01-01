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    До «чистилища» «Миротворця» потрапив В'ячеслав Бутусов

    • Сьогодні, 18:49
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    В'ячеслав Бутусов
    В'ячеслав Бутусов

    Російський музикант давав концерти на тимчасово окупованій території України

    5 травня запис з даними російського музиканта В'ячеслава Бутусова з'явився на сайті «Миротворець» у розділі «чистилище». Про це йдеться на сайті «Миротворець».

    «Незаконна підприємницька (концертна) діяльність на тимчасово окупованій території України (АР Крим). Радянський і російський рок-музикант, лідер і вокаліст рок-груп Nautilus Pompilius і «Ю-Пітер», письменник», - йдеться в описі до запису.

    Раніше у «чистилище» до «Миротворця» потрапив російський актор і співак Дмитро Пєвцов - через незаконний візит до окупованого Криму. Декілька днів тому у «чистилище» також потрапив російський співак Діма Білан.

    До того у «чорний список» сайту «Миротворець» занесли американського актора Стівена Сігала.

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