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    До Дніпра доправили трьох важкопоранених військових

    • Вчора, 23:52
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    Наразі двоє захисників направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова

    Сьогодні до Дніпра військовим вертольотом доставили трьох поранених військовослужбовців.

    Про це у «Facebook» написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

    Як зазначається у повідомленні, військові лікарі 61-го ВМД і група посилення в лікарні швидкої допомоги м.Маріуполь їх прооперували.

    Наразі двоє захисників направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова, один – у військовий госпіталь.

    Обставини отримання поранень не відомі. Стан військових важкий. 

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