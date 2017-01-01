До Дніпра доправили трьох важкопоранених військових
- Вчора, 23:52
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Наразі двоє захисників направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова
Сьогодні до Дніпра військовим вертольотом доставили трьох поранених військовослужбовців.
Про це у «Facebook» написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
Як зазначається у повідомленні, військові лікарі 61-го ВМД і група посилення в лікарні швидкої допомоги м.Маріуполь їх прооперували.
Наразі двоє захисників направлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова, один – у військовий госпіталь.
Обставини отримання поранень не відомі. Стан військових важкий.