До Дніпра вертольотом доправили трьох військових із зони АТО

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У выйськових - стан середньої важкості, всі в свідомості

До Дніпра сьогодні евакуювали трьох поранених та травмованих військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

«Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано трьох Сонечок: один Захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою. Стан середньої важкості, всі в свідомості», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, лише за п’ятницю, 3 лютого, в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових.