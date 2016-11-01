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    До Дніпра вертольотом доправили трьох військових із зони АТО

    • Сьогодні, 05:05
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    У выйськових - стан середньої важкості, всі в свідомості

    До Дніпра сьогодні евакуювали трьох поранених та травмованих військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

    «Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано трьох Сонечок: один Захисник з кульовим пораненям, один з акубаротравмою, один з травмою. Стан середньої важкості, всі в свідомості», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, лише за п’ятницю, 3 лютого, в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових.

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