До Дня Києва оновлять квітковий годинник на Майдані Незалежності
- Сьогодні, 12:26
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Фото: Вікіпедія
Зміну дизайну можна очікувати до Дня Києва.
Квітковий годинник працює і там висаджена віола
Зміну дизайну квіткового годинника на Майдані Незалежності слід очікувати до Дня Києва. Про це повідомляє «Київзеленбуд».
«Зміну дизайну можна очікувати до Дня Києва. Зараз працюють ландшафтні дизайнери в цьому напрямку. В них дуже велике навантаження», — повідомили у прес-службі.
При цьому, у «Києвзеленбуді» зазначили, що квітковий годинник працює і там наразі висаджена віола.
Нагадаємо, квітковий годинник було спроектовано в 2008 році. Його загальний діаметр складав близько 20 м, діаметр циферблату — приблизно 16 м, довжина стрілок — 7 і 4 м. У 2010 році в Києві встановили новій механізм годинника, влада столиці закупила його за 300 тис грн.
Джерело: УНН