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    До Дня Києва оновлять квітковий годинник на Майдані Незалежності

    • Сьогодні, 12:26
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    Зміну дизайну можна очікувати до Дня Києва.
    Фото: Вікіпедія
    Зміну дизайну можна очікувати до Дня Києва.

    Квітковий годинник працює і там висаджена віола

    Зміну дизайну квіткового годинника на Майдані Незалежності слід очікувати до Дня Києва. Про це повідомляє «Київзеленбуд».

    «Зміну дизайну можна очікувати до Дня Києва. Зараз працюють ландшафтні дизайнери в цьому напрямку. В них дуже велике навантаження», — повідомили у прес-службі.

    При цьому, у «Києвзеленбуді» зазначили, що квітковий годинник працює і там наразі висаджена віола.

    Нагадаємо, квітковий годинник було спроектовано в 2008 році. Його загальний діаметр складав близько 20 м, діаметр циферблату — приблизно 16 м, довжина стрілок — 7 і 4 м. У 2010 році в Києві встановили новій механізм годинника, влада столиці закупила його за 300 тис грн.

    Джерело: УНН

    Київ Україна
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