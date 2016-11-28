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    До Донецька прибули російські снайпери, серед яких є спеціалісти ФСБ – Тимчук

    • Сьогодні, 10:57
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    Окупанти продовжують активно використовувати снайперські групи в районі Донецька

    До Донецька прибули три групи російських снайперів – як з місцевих бойовиків, так і з російських найманців. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від «Народного фронту», координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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    «У Петрівський район міста (Донецька. – Ред.), на ділянку в районі ДАП і Спартака, прибуло кілька нових снайперських груп (як з місцевих бойовиків і російських найманців, підготовлених у РФ, так і з укомплектованих російськими фахівцями). Загалом зафіксовано три групи по 5-6 осіб, пересуваються на кількох позашляховиках, місцеві «правоохоронці ДНР»  мають найсуворішу вказівку не зупиняти цей автотранспорт для перевірки. Одна з груп укомплектована фахівцями ФСБ РФ», – написав він.

    Нагадаємо, на маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів 120 та 82 мм неодноразово вели вогонь по Красногорівці.

    Джерело: Цензор.НЕТ

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