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    До «Євробачення» «Укрпошта» випустила марку з Джамалою (фото)

    • Сьогодні, 15:34
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    Поштова марка&nbsp;&laquo;Джамала&raquo;
    Поштова марка «Джамала»

    Поштова марка «Джамала» вводиться в обіг 5 травня

    ДП «Укрпошта» вводить в обіг нову поштову марку «Джамала». Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

    «5 травня вводиться в обіг поштова марка #1555 «Джамала». Пишаємось талантом народної артистки України Джамали та її перемогою в конкурсі «Євробачення-2016», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, в «Укрпошті» не виключають, що введуть марку на честь українського гурту O.Torvald, який представлятиме Україну на цьогорічному конкурсі «Євробачення». «Вже зовсім скоро будемо вболівати за O.Torvald. Як гадаєте, потрібно випускати марку на честь українського рок-гурту?» – запитують у прес-службі.

    До слова, з 24 березня почали діяти збільшені майже на 50% тарифи на універсальні послуги «Укрпошти».

    Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради. 

    Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Крім того, в Європейській мовній спілці допускають введення санкцій проти України та Росії за порушення статуту конкурсу. 

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