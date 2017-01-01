До «Євробачення» «Укрпошта» випустила марку з Джамалою (фото)

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Поштова марка «Джамала»

Поштова марка «Джамала» вводиться в обіг 5 травня

ДП «Укрпошта» вводить в обіг нову поштову марку «Джамала». Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

«5 травня вводиться в обіг поштова марка #1555 «Джамала». Пишаємось талантом народної артистки України Джамали та її перемогою в конкурсі «Євробачення-2016», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в «Укрпошті» не виключають, що введуть марку на честь українського гурту O.Torvald, який представлятиме Україну на цьогорічному конкурсі «Євробачення». «Вже зовсім скоро будемо вболівати за O.Torvald. Як гадаєте, потрібно випускати марку на честь українського рок-гурту?» – запитують у прес-службі.

До слова, з 24 березня почали діяти збільшені майже на 50% тарифи на універсальні послуги «Укрпошти».

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

Крім того, в Європейській мовній спілці допускають введення санкцій проти України та Росії за порушення статуту конкурсу.