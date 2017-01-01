До Європейського суду з прав людини подано 4 тисячі індивідуальних заяв у зв’язку з подіями на Донбасі та у Криму

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Іван Ліщина

На думку урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини , більшість скарг пов’язані з пенсіями та виплатами жителям Донбасу

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що до Європейського суду з прав людини подано чотири тисячі індивідуальних заяв у зв’язку з подіями на Донбасі та у Криму.

Про це Ліщина розповів в інтерв’ю «Главкому».

На думку юриста, українці продовжують звертатись у ЄСПЛ, більшість скарг пов’язані з пенсіями, виплатами жителям Донбасу та відшкодуванням за зруйноване в зоні АТО житло.

«У січні цього року ЄСПЛ опублікував на своєму сайті оновлену інформацію щодо кількості отриманих ним заяв щодо подій у Криму та на Донбасі. Зараз ця цифра становить близько 4 тисяч індивідуальних заяв. Але ми бачимо лише ті справи, які перебувають уже у стадії комунікації: передані нам на коментарі. Таких щодо Донбасу загалом у нас 21. Є кілька окремих, кілька групових. Щодо Криму – жодної», - повідомив уповноважений у справах ЄСПЛ.

Водночас Іван Ліщина не зовсім розуміє, як Європейський суд з прав людини розглядатиме позови жителів Донбасу, які вимагають компенсації від України за зруйноване у зоні АТО житло.

«За всю історію суду було кілька справ, пов’язаних із власністю у часи воєнних конфліктів... У нашій ситуації усе геть незрозуміло. У мене чималий досвід роботи в судах та поза ними, адвокатом з Європейської конвенції, і я не дам вам чіткої відповіді, чи є Україна відповідальною за зруйнований будинок на території, яку контролює «ДНР» чи «ЛНР», при бомбардуванні. Навіть якщо буде доведено, що це саме український снаряд влучив у цей будинок. Так само я не знаю, чи буде Україна відповідальною за зруйноване російськими найманцями майно на території, яку контролює українська армія», - резюмував український адвокат.

Щоправда Ліщина визнає, що українські суди вже стають на бік українців, які втратили житло в зоні АТО. Зараз головне територіальне управління юстиції в Луганській області за довіреністю Кабміну, наприклад, оскаржує рішення райсуду Луганщини, який задовольнив клопотання місцевої жительки щодо відшкодування їй 576,3 тис. грн за пошкоджений житловий будинок.

Ще раніше подружжя з Донеччини виграло судову справу у держави і очікує за зруйнований будинок виплати компенсації у розмірі 6,7 млн.

Нагадаємо, що урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина також розповідав, як позови України проти Росії в ЄСПЛ «забувались», а потім знов «згадувалися».