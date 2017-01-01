До Кабміну подано законопроект про нову фінансову поліцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова фінансова поліція стане аналітичною службою розслідувань

Міністерство фінансів України сьогодні подало законопроект про створення фінансової поліції на розгляд до Кабінету міністрів. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook.

«Сьогодні Мінфін подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект про створення фінансової поліції – аналітичної служби розслідувань, а не карального органу», – йдеться у повідомленні.

У Мінфіні наголосили, що процес запущено і всі необхідні кроки здійснюються.

«Наразі найважливіше – це якомога швидше прийняти законопроект у КМУ та в парламенті», – додали у відомстві.

Нагадаємо, Аваков заявив, що ніякої фінансової поліції допускати не можна.

Раніше міністр фінансів Данилюк зазначив, що розробку законопроекту вже завершили та узгодили його ще у вересні 2016-го, а нещодавно отримали коментарі від останнього органа – Мін'юсту.