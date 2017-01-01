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    До Кабміну подано законопроект про нову фінансову поліцію

    • Сьогодні, 17:24
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    Нова фінансова поліція стане аналітичною службою розслідувань

    Міністерство фінансів України сьогодні подало законопроект про створення фінансової поліції на розгляд до Кабінету міністрів. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook.

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    «Сьогодні Мінфін подав на розгляд Кабінету міністрів законопроект про створення фінансової поліції – аналітичної служби розслідувань, а не карального органу», – йдеться у повідомленні.

    У Мінфіні наголосили, що процес запущено і всі необхідні кроки здійснюються.

    «Наразі найважливіше – це якомога швидше прийняти законопроект у КМУ та в парламенті», – додали у відомстві.

    Нагадаємо, Аваков заявив, що ніякої фінансової поліції допускати не можна.

    Раніше міністр фінансів Данилюк зазначив, що розробку законопроекту вже завершили та узгодили його ще у вересні 2016-го, а нещодавно отримали коментарі від останнього органа – Мін'юсту.

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