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    До Кабміну внесено документи щодо заборони імпорту вугілля з Росії

    • Сьогодні, 13:24
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    Імпорт вугілля
    Імпорт вугілля

    Імпорт вугілля зі Сполучених Штатів Америки повинен повністю покрити потребу України в антрациті

    Міністерство енергетики та вугільної промисловості України подало до Кабінету міністрів проект рішення щодо заборони імпорту енергетичного вугілля з Росії. Про це повідомив журналістам міністр Ігор Насалик.

    «Міністерство подало до Кабміну документи, щоб заборонити ввезення з російської сторони енергетичної групи вугілля», - сказав він.

    За його словами, імпорт вугілля зі Сполучених Штатів Америки повинен повністю покрити потребу України в антрациті.

    «Вони нам зараз надали інформацію про те, що готові 300-350 тисяч тонн в місяць видавати, це по року 3,5-4 млн тонн. Якщо ми домовимося, то нам не потрібне буде інше вугілля», - заявив Насалик.

    Така домовленість може бути досягнута до кінця цього місяця.

    Як повідомлялося, є дані про те, що антрацит з непідконтрольних територій Донбасу буде направлятися в Ростовську область РФ, а звідти за вищою ціною поставлятися в Україну.

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