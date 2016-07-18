До Києва доправили дівчинку із Маріуполя із 80% опіками тіла

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Дівчина отримала опіки під час пожежі, яку спричинило загоряння масляного обігрівача

Подальше лікування дівчинки, яка дуже постраждала під час пожежі, відбудеться у Києві. Про це у «Фейсбуці» пише радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

У Маріуполі через пожежу, викликану загорянням масляного обігрівача, 8-річна дівчина отримала опіки 80% поверхні тіла. Дівчинка була нетранспортабельна.

Для подальшого лікування постраждалу дитину вирішили перевозити військовим вертольотом.

«Гелікоптер вилетів із зони АТО. Апаратуру і кисневі балони надав Дніпровський військовий госпіталь, зав. реанімацією Ольга Полякова теж працювала у складі евакобригади за маршрутом Дніпро-Маріуполь-Дніпро», - пише Губа.

В аеропорт Дніпра з Борисполя надійшла інформація про погіршання погоди. Доки екіпаж гелікоптера шукав інший коридор до Києва, в аеропорту чергувала реанімаційна бригада, яка була готова забрати дитину до дитячої лікарні Дніпра.

«Вертольотчики запросили і узгодили інший «коридор», вийшли і здійснили посадку під Києвом», - пише Губа.

Зазначимо, що під час пожежі постраждав також 2-річний хлопчик. Він був доставлений до Харкова.