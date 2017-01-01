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    До Києва їдуть глави МЗС Польщі, Великобританії та Німеччини

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    Глави МЗС Великобританії та Польщі Борис Джонсон і Вітольд Ващиковський&nbsp;
    Глави МЗС Великобританії та Польщі Борис Джонсон і Вітольд Ващиковський 

    На порядку денному розглядатиметься питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі

    Міністри закордонних справ Польщі та Великобританії Вітольд Ващиковський і Борис Джонсон у середу, 1 березня, відвідають з візитом Україну.

    «Завтра відбудеться візит міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського спільно з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном», - повідомили агентству «Інтерфакс-Україна»у прес-службі посольства республіки Польща в Україні.

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    У посольстві зазначили, що на порядку денному розглядатиметься питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, стан з правами людини в тимчасово окупованому Росією Криму, тривалий процес реформ, відносини Україна-ЄС, а також перспективи переговорного процесу в «Нормандському форматі».

    У польській амбасаді також розповіли, що у міністрів заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, проте спільна заява для преси очікується лише за підсумками зустрічі глав дипломатичних відомств трьох країн.

    Як повідомлялося, 2-3 березня в Київ планує приїхати міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

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