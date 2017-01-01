До Києва з’їхалися коментатори «Євробачення»

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Фото: eurovision.ua Пульт

Близько сотні коментаторів з різних країн пройшли перший з трьох інструктажів

У Міжнародному виставковому центрі близько сотні коментаторів «Євробачення-2017» пройшли перший з трьох інструктажів. Деякі країни, наприклад Молдова, не мають своїх коментаторів, тому на зустріч завітали керівники делегацій. Не мають своїх конкурсантів, але транслюють ефіри США та Японія, повідомляє Eurovision.ua.

Інструктаж для коментаторів розпочав виконавчий директор пісенного конкурсу Йон Ола Санд. Супервайзер «Євробачення» назвав їх найважливішими людьми: «Немає різниці, що відбувається на сцені, якщо коментатори не пояснять і не перекладуть, додавши національного колориту, глядачеві буде нецікаво».

Привітав гостей в Україні і запросив святкувати різноманіття виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак. Він пообіцяв присутнім: «На вас чекає чимало цікавого – три конкурсних дні і тиждень яскравих подій».

Керівник з технічних питань Аксель Екблад пояснив коментаторам особливості роботи на локації, показав, на якій апаратурі вони працюватимуть.

Директор з виробництва «Євробачення-2017» Ола Мельциг пройшовся по цифрах цьогорічного конкурсу: «217 тонн устаткування використано, що на 100 тонн більше, ніж минулого року. Висота сцени – 14 метрів, ширина – 70, а глибина – 28 метрів. Площа для виступів – 350 квадратних метрів. А вага сцени – майже 30 тонн. Неймовірне поєднання світлодіодних екранів, прожекторів, у центрі буде рухлива камера, яка дозволить побачити виступи згори».

Для спеціалістів відведено окремий вхід, лаунж-зона, кейтерінг-руми та безпосередньо коментаторські кабінки, розташовані на другому поверсі.