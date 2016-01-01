До кінця опалювального сезону субсидії переглядатися не будуть – Рева



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: gazeta.zn.ua

Середній розмір ЖКГ-субсидії у листопаді зріс до 1104,5 грн

В Україні до закінчення опалювального сезону призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг переглядатися не будуть. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає прес-служба відомства.

«До закінчення опалювального сезону, до 30 квітня, субсидії не переглядатимуться. Людина навіть із більшою заробітною платнею платитиме той розмір, який їй призначено», – заявив Рева.

Він також зазначив, що у зв'язку з підвищенням мінімальних заробітних плат не будуть витрачати на комунальні платежі всі зароблені гроші, оскільки субсидії розраховуватимуться за спеціальною формулою.

«Якщо сім'ї додадуть, умовно кажучи, 500–600 гривень, то сім'я доплатить за житлово-комунальні послуги з цієї суми теж певний відсоток, десь 100–120, до 150 гривень. Так, щоб усі 600 гривень, які додали, сім'я віддала за житлово-комунальні послуги, – такого не буде», – додав Рева.

Читайте також статтю «Главкома» «Субсидії за новими правилами. Як розрахувати та отримати допомогу від держави»

Також «Главком» пропонує два онлайн-калькулятори субсидій, щоб отримати точну інформацію щодо розміру субсидії.