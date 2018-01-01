До кінця року міграційна служба видасть майже 2,5 мільйона біометричних паспортів

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Аваков прогнозує, що на початок наступного року біометричні паспорти матимуть більше 5 мільйонів українців

В Україні оформляють закордонні паспорти 630 підрозділів ДМС

Державна міграційна служба (ДМС) України за три місяці 2017 року видала понад 600 тис. біометричних паспортів і планує видати ще 2,4 млн таких документів до кінця року, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Майбутній безвіз з ЄС, на який ми всі сподіваємося, вже викликав ажіотажний попит на закордонні паспорти. Кількість відвідувачів центрів оформлення паспортів стрімко зростає», - написав Аваков на своїй сторінці в «Фейсбуці».

За його словами, в січні 2017 року було видано 163 тис. 570 біометричних паспортів, у лютому – 206 тис. 163, в березні – 231 тис. 031, разом за 3 місяці 2017 року – 600 тис. 744 документів. «До кінця 2017 року ДМС планує видати ще 2 млн 400 тис. нових біометричних паспортів», – написав міністр.

Він зазначив, що загалом з 1 січня 2015 року станом на 9:00 7 квітня 2017 року ДМС видала 3 млн 025 тис. 129 біометричних паспортів для виїзду за кордон.

«В день видається від 9 до 12 тис. паспортів. З огляду на розрахунки, на 01.01.2018 в обігу буде приблизно 5,4 млн біометричних паспортів», - зазначив Аваков.

За його словами, в Україні оформляють закордонні паспорти 630 підрозділів ДМС, 26 паспортних сервісів, 18 ЦНАП (центрів надання адміністративних послуг). Зробити закордонний паспорт за 7 робочих днів коштує 810,32 грн, за 20 робочих днів – 557,32 грн.

«Не виключено, що спочатку черги трохи зростуть, але, впевнений, ми впораємося, усі охочі зможуть оформити документи і з'їздити в Європу без візової тяганини», - написав Аваков.