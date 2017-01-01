До кінця року споживча інфляція почне знижуватися – НБУ

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Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 5% у 2019 році

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Регулятор пояснив причину стрибка у 2016 році

Національний банк України зберіг прогноз інфляції на 2017-2019 роки. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, після різкого підвищення у 2016 році споживча інфляція почне знижуватися і складе 9,1%, 6% і 5% на кінець 2017, 2018 і 2019 роки відповідно.

Регулятор зберіг прогнози в межах цільових орієнтирів (8% ± 2 п. п. - на 2017 рік, 6% ± 2 п. п. - 2018 рік і 5% ± 1 п. п. у 2019 році і в подальшому).

На інфляцію у 2017 році вплине зростання внутрішнього попиту і виробничих витрат, що зумовлено дворазовим підвищенням мінімальної заробітної плати на початку року. Зокрема, базова інфляція зросте до 6,5%, а зростання цін на сирі продукти - прискориться до 7,8%. У той же час, як вже зазначалося раніше, припинення переміщення товарів через лінію дотику в межах Донецької та Луганської областей не буде мати істотного впливу на рівень споживчої інфляції.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП на 2017-2018 роки