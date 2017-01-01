  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    До кінця року споживча інфляція почне знижуватися – НБУ

    • Сьогодні, 10:37
    • Розсилка
    Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 5% у 2019 році<br /> <div style="position: absolute; left: -99999px;">Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 5% у 2019 році<br /> Повний текст читайте тут: &lt;a href="https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-sohranil-progno
    Фото: 24 Канал
    Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 5% у 2019 році
    Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 5% у 2019 році
    Повний текст читайте тут: <a href="https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-sohranil-progno

    Регулятор пояснив причину стрибка у 2016 році

    Національний банк України зберіг прогноз інфляції на 2017-2019 роки. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

    Зокрема, після різкого підвищення у 2016 році споживча інфляція почне знижуватися і складе 9,1%, 6% і 5% на кінець 2017, 2018 і 2019 роки відповідно.

    Регулятор зберіг прогнози в межах цільових орієнтирів (8% ± 2 п. п. - на 2017 рік, 6% ± 2 п. п. - 2018 рік і 5% ± 1 п. п. у 2019 році і в подальшому).

    На інфляцію у 2017 році вплине зростання внутрішнього попиту і виробничих витрат, що зумовлено дворазовим підвищенням мінімальної заробітної плати на початку року. Зокрема, базова інфляція зросте до 6,5%, а зростання цін на сирі продукти - прискориться до 7,8%. У той же час, як вже зазначалося раніше, припинення переміщення товарів через лінію дотику в межах Донецької та Луганської областей не буде мати істотного впливу на рівень споживчої інфляції.

    Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП на 2017-2018 роки
    інфляція тарифи ВВП НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ