До Львова з Дніпра прибув літак із 11 пораненими бійцями АТО

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Фото: galinfo.com.ua

Заступник начальника центру з роботи з особовим складом Військового госпіталю запевнив, що у ньому є все необхідне для лікування та реабілітації бійців

Із Дніпра до Львова прибув черговий борт із пораненими на Донбасі бійцями

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на начальника регіональної медіа-служби ЗСУ Олександра Поронюка.

«До Львова із Дніпра прибув літак з одинадцятьма пораненими військовослужбовцями. Із них п’ять – лежачі», – уточнив Поронюк.

У Львові для поранених розпочнеться наступний етап лікування.

«Детальніше про їхній стан буде відомо після того, як їх обстежать лікарі в госпіталі», – зазначив заступник начальника центру з роботи з особовим складом Військового госпіталю підполковник Іван Держило. Він також наголосив, що в госпіталі у Львові є все необхідне для подальшого їхнього лікування та реабілітації.

ЗМІ повідомляють, що нещодавно з Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова на лікування у Львівський госпіталь прибули 15 поранених бійців.

Волонтери нагадують, що поранені воїни, які перебувають у Львівському госпіталі на лікуванні, потребують кисломолочних продуктів, води, кави, чаю, печива, гумових капців і взуття.