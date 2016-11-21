До Одеси прямували 8 чоловіків, які ймовірно мали брати участь у заворушеннях

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Чоловіки нібито прибули для участі у змаганнях

Прикордонники вчора, 30 квітня, не пропустили в Україну 8 іноземців, які прямували в Одесу. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Правоохоронці затримали 8 осіб - громадян Киргизстану, Білорусі та Росії - міцної статури, які нібито прибули для участі у змаганнях. Семеро з них - 4 громадян Киргизстану і 3 громадян Білорусі - прилетіли рейсом «Мінськ – Одеса», а громадянин Росії прибув із Дубаї у «Бориспіль».

«В результаті комплексної перевірки правоохоронці встановили, що особи прибули на запрошення громадської організації, яка, ймовірно, залучала бойовиків на «Куликове поле», які також брали участь у спробах силового захоплення будівель державних органів влади», - йдеться в повідомленні.

Всіх виявлених осіб, які не змогли вказати чіткої мети свого перебування на території України, через кордон не пропустили і повернули зворотним рейсом.

Зазначимо, прикордонники посилили заходи з протидії можливого приїзду осіб, які прямують для участі в діях дестабілізаційного характеру напередодні річниці трагедії в Одесі.

Нагадуємо, що поліція Одеси також працює в посиленому режимі. На вулицях міста працюють понад 2 тис. правоохоронців. 2 травня буде обмежено рух в районі Соборної площі і Куликова поля.