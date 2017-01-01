До окупованого Криму прилетіли троє сербських депутатів

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Аеропорт «Сімферополь»

Разом із ними прибув депутат парламенту Чехії

До Криму приїхала делегація депутатів з Європи.

Як повідомляють окупантські «Новости Крыма», до міжнародного аеропорту «Сімферополь» прибули представники Сербії та Чехії.

«Зокрема, це депутати Народної скупщини (парламенту) Сербії від Сербської радикальної партії милувати Боїч і Дубравко Боїч, член президії Сербської радикальної партії Олександр Шешель, сербський письменник і політолог, професор Баня-Лукского університету Срджа Трифкович, а також член палати депутатів парламенту Чеської Республіки Ярослав Голик», - йдеться в повідомленні.

Делегація перебуватиме на окупованому Росією півострові 19-21 березня.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконний "референдум", за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про "прийняття Криму до складу Росії".

Як повідомлялось, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією. Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни «указу», який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

Раніше Туреччина заявила про свою підтримку територіальної цілісності України і невизнання анексії Криму Росією.



