До окупованої Керчі прибув «Потяг Перемоги»

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До Керчі прибув «Потяг Перемоги»

На привокзальній площі влаштували концерт місцевих творчих колективів

На залізничний вокзал Керчі (окупований Крим) 11 квітня прибув «Потяг Перемоги».

Прибуття потяга-музею відбулось у рамках заходів, присвячених Дню визволення міста від фашистських загарбників.

На привокзальній площі влаштували концерт місцевих творчих колективів, звучали пісні часів Другої світової війни. Там же організували виставку військової техніки радянських часів. «Потяг Перемоги» зустрічали представники підконтрольної Кремлю адміністрації Керчі, ветерани війни і праці, працівники бюджетних установ, студенти і школярі.

Як повідомляє Крим.Реалії, на деяких дітях були надіті військові шеврони, військові пілотки радянського зразка, в руках вони тримали прапорці. Серед присутніх на привокзальній площі керчан було багато охочих сфотографуватися на фоні потяга чи безпосередньо на його платформі.

На площі встановили столи й організували роздачу каші. Деякі, незважаючи на заборону на продаж алкоголю, що діє в Керчі, під час святкування Дня захисника міста виставили на столи алкоголь.

У Керчі 11 квітня відбуваються заходи з нагоди Дня визволення міста, вранці відбулося покладання квітів до «Вічного вогню», розташованого на центральній площі Леніна.

Потяг-музей «Потяг Перемоги», стилізований під військові ешелони періоду Другої світової війни, 2016 року вже приїжджав до Криму. У його складі – шість вагонів, зокрема, відкриті платформи, на яких виставлена техніка військових років, а також вагон-теплушка з ретро-музеєм усередині.