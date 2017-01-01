До першого півфіналу «Євробачення» залишилося декілька годин

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Фото: eurovision.ua Сцена «Євробачення»

Під час сьогоднішнього шоу виступатимуть представники таких 18 країн

Сьогодні, 9 травня о 22:00 відбудеться перший півфінал Євробачення-2017. Це перший конкурсний день пісенного конкурсу і перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі, зазначає Eurovision.ua.

Під час сьогоднішнього шоу виступатимуть представники таких 18 країн: Чорногорії, Фінляндії, Грузії, Португалії, Бельгії, Швеції, Албанії, Азербайджану, Австралії, Кіпру, Словенії, Вірменії, Молдови, Чеської Республіки, Латвії, Ісландії, Греції та Польщі. У якому порядку вони з’являтимуться на сцені пісенного конкурсу – можна дізнатися за посиланням.

Відкриє перший півфінал Євробачення-2017 відомий український співак MONATIK. А хедлайнером шоу стане співачка, завдяки якій Євробачення цього року проходить в Україні. Джамала виконає переможну пісню «1944» в новому аранжуванні та композицію «Заманили».

Наприкінці першого півфіналу ведучі «Євробачення» Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосять результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, і стануть відомі імена 10 конкурсантів, які проходять до фіналу «Євробачення».

До голосування в першому півфіналі «Євробачення-2017», окрім 18 країн, чиї представники виступатимуть, також долучаться і три країни «Великої п’ятірки» – Велика Британія, Італія та Іспанія, чиї представники автоматично проходять до фіналу.

Подивитися шоу у прямому ефірі можна на Eurovision.ua, сайті телеканалу UA:Перший, Eurovision.tv, а також на екранах офіційної фан-зони на Хрещатику – Eurovision Village та у EuroClub.

Якщо ви хочете побачити шоу на власні очі, квитки все ще є в наявності на сайті офіційного квиткового оператора цьогорічного конкурсу Concert.ua, також придбати їх все ще можна в касах безпосередньо на місці проведення Євробачення – в Міжнародному виставковому центрі.

Як повідомлялося, до Києва з’їхалися коментатори «Євробачення».