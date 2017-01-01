До погрому виставки Чичкана причетні близько 15 осіб – поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки погрому

Зловмисників досі шукають

Попередньо відомо, що до погрому виставки художника Давида Чичкана у Києві причетні приблизно 14-15 осіб. Про це в ефірі Громадського повідомила представниця прес-служби Національної поліції України Яна Семенюк.

За її словами, слідчим відділом Шевченківського управління столицної поліції проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, яке розпочали за статтею «хуліганство». Вона, зазначила, що досудове розслідування за іншими статтями наразі не розпочиналося.

«В мене була інформація лише про те, що були скоєні хуліганські дії. Я не знаю, щоб розпочиналися за іншою статтею (про грабіж, зокрема, — ред.). Якщо буде достатня кількість доказів, щоб відкрити справу за іншою статтею, то будемо робити», — сказала Семенюк.

Вона також повідомила, що правоохоронці долучили до розслідування відео з камер спостереження. Однак про конкретні версії щодо того, хто був причетний до погрому, поліція наразі повідомити не може.

Нагадаємо, невідомі погромили виставку українського художника Давида Чичкана «Втрачені можливості», яка проходить у Центрі візуальної культури в Києві.

Невідомі пошкодили картини художника, а також обмалювали стіни написами «Слава Україні!», «Слуги Москви» і «Сепари!».

Художник Давид Чичкан був активним учасником протестів на Майдані, однак вважає, що Україна не досягла бажаної мети. Свої висновки про Революцію гідності він втілив у серії робіт, експозиція повинна була відкритися з 4 лютого.