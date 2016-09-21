До проекту «Шлюб за добу» приєдналися ще 15 українських міст

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Проект «Шлюб за добу» доступний уже у 35 населених пунктах Фото з відкритих джерел

До проекту долучилися й прифронтові міста - Станиця Луганська та Бахмут

Ще 15 населених пунктів України долучилися до проекту Міністерства юстиції «Шлюб за добу», серед них - два прифронтові міста.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

«До нашого проекту Мін'юсту «Шлюб за добу» приєдналися ще 15 міст. Дуже приємно, що переважна більшість із них - не обласні центри, а невеличкі міста і навіть одне село на Закарпатті», - зазначив міністр.

Петренко додав, що до проекту долучилися й прифронтові міста - Станиця Луганська та Бахмут.

«Віднині в цих населених пунктах за спрощеною процедурою можуть одружитися та отримати легальні українські документи про шлюб мешканці окупованих територій», - підкреслив міністр юстиції.

Він зауважив, що загалом проект «Шлюб за добу» доступний уже у 35 населених пунктах, цієї послугою на сьогодні скористалися понад 6 тисяч пар.