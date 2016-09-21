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    До проекту «Шлюб за добу» приєдналися ще 15 українських міст

    • Сьогодні, 08:54
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    <p>Проект &laquo;Шлюб за добу&raquo; доступний уже у 35 населених пунктах</p> <p>Фото з відкритих джерел</p>

    Проект «Шлюб за добу» доступний уже у 35 населених пунктах

    Фото з відкритих джерел

    До проекту долучилися й прифронтові міста - Станиця Луганська та Бахмут

    Ще 15 населених пунктів України долучилися до проекту Міністерства юстиції «Шлюб за добу», серед них - два прифронтові міста.

    Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

    «До нашого проекту Мін'юсту «Шлюб за добу» приєдналися ще 15 міст. Дуже приємно, що переважна більшість із них - не обласні центри, а невеличкі міста і навіть одне село на Закарпатті», -  зазначив міністр.

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    Петренко додав, що до проекту долучилися й прифронтові міста - Станиця Луганська та Бахмут.

    «Віднині в цих населених пунктах за спрощеною процедурою можуть одружитися та отримати легальні українські документи про шлюб мешканці окупованих територій», - підкреслив міністр юстиції.

    Він зауважив, що загалом проект «Шлюб за добу» доступний уже у 35 населених пунктах, цієї послугою на сьогодні скористалися понад 6 тисяч пар.

     

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