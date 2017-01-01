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    До Путіна приїхала його «французька подружка»

    • Сьогодні, 09:17
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    Марін Ле Пен
    Марін Ле Пен

    Це вже четвертий з 2011 року візит Марін Ле Пен до Росії

    Лідер партії «Національний фронт», кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен розпочала свій візит до Росії.

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    У Москві вона зустрінеться з російськими парламентарями. Наразі точно не відомо, чи вона матиме зустріч із Володимиром Путіним.

    Ле Пен виступає за зміцнення відносин між Францією та Росією і скасування санкції проти Росії, що були запроваджені ЄС після анексії Криму.

    Кремль своєю чергою також симпатизує Ле Пен.

    Це вже четвертий з 2011 року візит Ле Пен до Росії.

    Він передує двом турам президентських виборів у Франції - 23 квітня і 7 травня.

    AP повідомляє з посиланням на однопартійців Марін Ле Пен, що вона шукає фінансування на проведення президентської, а згодом і парламентської передвиборчих кампаній.

    Нагадаємо, що всього у виборах президента у Франції візьмуть участь 11 кандидатів.

    За результатами останнього опитування Ipsos, незалежний кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон є найбільш вірогідним переможцем виборів, які відбудуться в кінці квітня-на початку травня.

    Джерело: ВВС Україна

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