До Путіна приїхала його «французька подружка»

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Марін Ле Пен

Це вже четвертий з 2011 року візит Марін Ле Пен до Росії

Лідер партії «Національний фронт», кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен розпочала свій візит до Росії.

У Москві вона зустрінеться з російськими парламентарями. Наразі точно не відомо, чи вона матиме зустріч із Володимиром Путіним.

Ле Пен виступає за зміцнення відносин між Францією та Росією і скасування санкції проти Росії, що були запроваджені ЄС після анексії Криму.

Кремль своєю чергою також симпатизує Ле Пен.

Це вже четвертий з 2011 року візит Ле Пен до Росії.

Він передує двом турам президентських виборів у Франції - 23 квітня і 7 травня.

AP повідомляє з посиланням на однопартійців Марін Ле Пен, що вона шукає фінансування на проведення президентської, а згодом і парламентської передвиборчих кампаній.

Нагадаємо, що всього у виборах президента у Франції візьмуть участь 11 кандидатів.

За результатами останнього опитування Ipsos, незалежний кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон є найбільш вірогідним переможцем виборів, які відбудуться в кінці квітня-на початку травня.

Джерело: ВВС Україна