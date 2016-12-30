До Ради у четвер внесуть постанову про відставку уряду Гройсмана



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко

Тимошенко заявила, що наголосила, що чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи у країні

У четвер до Верховної Ради буде внесено постанову про відставку уряду Володимира Гройсмана. Про це заявила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, передає прес-служба політсили.

«У четвер ми вносимо до парламенту постанову про звільнення пана Гройсмана з посади прем’єр-міністра як людини, яка знищила українську економіку», – заявила політик.

Вона також наголосила, що «чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи у країні». На її думку, яскравим прикладом цього є «фейкові реформи» стипендій та тарифів.

Тимошенко також розкритикувала обіцянки Гройсмана провести справедливу пенсійну реформу.

Вона звернула увагу на те, що «пенсії заморожені, 15% податку на пенсії залишилися, а податки на дивіденди для кланів становлять лише 9%».

З огляду на це, на думку лідера фракції, прем’єр-міністр та уряд не можуть перебувати на посадах «навіть зайву добу».

Раніше Тимошенко заявила, що настав час порушити питання про відставку уряду Гройсмана.