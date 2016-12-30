  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    До Ради у четвер внесуть постанову про відставку уряду Гройсмана

    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка
    <em>Юлія Тимошенко&nbsp;</em>
    Юлія Тимошенко 

    Тимошенко заявила, що наголосила, що чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи у країні

    У четвер до Верховної Ради буде внесено постанову про відставку уряду Володимира Гройсмана. Про це заявила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, передає прес-служба політсили.

    Читайте також

    «У четвер ми вносимо до парламенту постанову про звільнення пана Гройсмана з посади прем’єр-міністра як людини, яка знищила українську економіку», – заявила політик.

    Вона також наголосила, що «чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи у країні». На її думку, яскравим прикладом цього є «фейкові реформи» стипендій та тарифів.

    Тимошенко також розкритикувала обіцянки Гройсмана провести справедливу пенсійну реформу.

    Вона звернула увагу на те, що «пенсії заморожені, 15% податку на пенсії залишилися, а податки на дивіденди для кланів становлять лише 9%».

    З огляду на це, на думку лідера фракції, прем’єр-міністр та уряд не можуть перебувати на посадах «навіть зайву добу».

    Раніше Тимошенко заявила, що настав час порушити питання про відставку уряду Гройсмана.

     

    Читайте також
    Юлія Тимошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ