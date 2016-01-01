До різдвянних свят «Укрзалізниця» призначила 36 додаткових потягів

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Загалом, на зимові свята до послуг пасажирів уже 36 додаткових поїздів у різних напрямках на 228 рейсів

На зимові свята «Укрзалізниця» призначила 36 додаткових поїздів, у яких запропонувала пасажирам понад 300 тисяч місць.

Про це повідомляє прес-служба «УЗ».

«На період новорічних і різдвяних свят Укрзалізниця призначила ще низку додаткових поїздів на популярних напрямках Дніпро – Львів, Київ – Ужгород, Київ – Чернівці, Київ – Суми та Київ – Хмельницький. Загалом, на зимові свята до послуг пасажирів уже 36 додаткових поїздів у різних напрямках на 228 рейсів – це понад 300 тис. місць, – йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, на період з 23 грудня по 11 січня призначені такі додаткові поїзди:

№ 191/192Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня.

№ 243/244Київ – Львів, з Києва та зі Львова 29, 30, 31 грудня, 8, 9 січня.

№ 252 Львів – Київ, на 29, 30 грудня.

№ 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня.

№ 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 23-30 грудня, 1-10 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-11 січня.

№ 239 Київ – Ужгород, з Києва 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня, зворотно з Ужгорода 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.