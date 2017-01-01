До Росії прибув літак із тілом Чуркіна

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Похорон постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна відбудеться в Москві 24 лютого

Літак із тілом постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна приземлився в аеропорту Москви. Про це повідомляє ТАСС.

Як зазначається, жалобні заходи у Москві відбудуться 24 лютого.

«Церемонія прощання з постійним представником Російської Федерації при ООН Віталієм Чуркіним відбудеться 24 лютого о 10:30 у великому траурному залі ЦКБ МЦ президента», – йдеться у повідомленні.

Чуркіна поховають на Троєкуровському кладовищі.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.