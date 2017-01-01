До Росії прибув літак із тілом Чуркіна
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Похорон постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна відбудеться в Москві 24 лютого
Літак із тілом постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна приземлився в аеропорту Москви. Про це повідомляє ТАСС.
Як зазначається, жалобні заходи у Москві відбудуться 24 лютого.
«Церемонія прощання з постійним представником Російської Федерації при ООН Віталієм Чуркіним відбудеться 24 лютого о 10:30 у великому траурному залі ЦКБ МЦ президента», – йдеться у повідомленні.
Чуркіна поховають на Троєкуровському кладовищі.
Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.
У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.
Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.
Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.
Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.