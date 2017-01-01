  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    До Росії прибув літак із тілом Чуркіна

    • Сьогодні, 12:00
    • Розсилка

    Похорон постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна відбудеться в Москві 24 лютого

    Літак із тілом постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна приземлився в аеропорту Москви. Про це повідомляє ТАСС.

    Як зазначається, жалобні заходи у Москві відбудуться 24 лютого.

    «Церемонія прощання з постійним представником Російської Федерації при ООН Віталієм Чуркіним відбудеться 24 лютого о 10:30 у великому траурному залі ЦКБ МЦ президента», – йдеться у повідомленні.

    Чуркіна поховають на Троєкуровському кладовищі.

    Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

    У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна. 

    Колишній постпред США при ООН Саманта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом дипломатії». Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

    Повідомлялося, що Росія використовує смерть Чуркіна для тиску на Україну в Радбезі ООН.

    Також відомо, що Росія вимагає від США не розкривати причини смерті Чуркіна.

    Читайте також
    Віталій Чуркін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ