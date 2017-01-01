До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції

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Фото: Сергій Войченкко.

Всього було затримано 23 осіб, до столиці доставили гелікоптерами 15 людей

До Печерського районного суду Києва доставлено перших чотирьох затриманих осіб у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, які завдали збитків державі на 96 млрд гривень.

До суду доставлено перших чотирьох затриманих осіб.

Всього було затримано 23 осіб, до столиці доставили гелікоптерами 15 людей.

Затримані чиновники з Дніпропетровська, Харкова, Одеси.

У ці хвилини також гаряче й в Генеральній прокуратурі, повідомляє у Фейсбук адвокат Сергій Войченкко.

«В фойє ГПУ людно. Проходять замовні поняті, стоять лікарі, і знову привозять затриманих.

Як кажуть, новини з передової», - написав він.

Згодом він розмістив фото, на якому видно, як поліцейські ведуть у приміщення ГПУ жінку, закуту у наручники.

«Чергова затримана жінка. Який зміст надягати кайдани на літню жінку? Вона хитається, їй погано, ледь не втрачає свідомість, проте лікарів ніхто не допускає, а її просто фактично тримають, затягнули за турнікет і пішли далі», - написав захисник.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявили про масове затримання високопосадовців з колишньго Міністерства доходів і зборів з усієї України.