  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції

    • Сьогодні, 15:30
    • Розсилка
    Фото: Сергій Войченкко.&nbsp;
    Фото: Сергій Войченкко. 

    Всього було затримано 23 осіб, до столиці доставили гелікоптерами 15 людей

    До Печерського районного суду Києва доставлено перших чотирьох затриманих осіб у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, які завдали збитків державі на 96 млрд гривень. 

    До суду доставлено перших чотирьох затриманих осіб.

    Всього було затримано 23 осіб, до столиці доставили гелікоптерами 15 людей.

    Затримані чиновники з Дніпропетровська, Харкова, Одеси.

    У ці хвилини також гаряче й в Генеральній прокуратурі, повідомляє у Фейсбук адвокат Сергій Войченкко. 

    «В фойє ГПУ людно. Проходять замовні поняті, стоять лікарі, і знову привозять затриманих. 
    Як кажуть, новини з передової», - написав він. 

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції
    До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції
    До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції
    До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції
    До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції
    До суду доставили перших затриманих у масштабній антикорупційній операції

    Згодом він розмістив фото, на якому видно, як поліцейські ведуть у приміщення ГПУ жінку, закуту у наручники.

    18740020_1376597935765552_3293900010122303191_n

    «Чергова затримана жінка. Який зміст надягати кайдани на літню жінку? Вона хитається, їй погано, ледь не втрачає свідомість, проте лікарів ніхто не допускає, а її просто фактично тримають, затягнули за турнікет і пішли далі», - написав захисник.

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявили про масове затримання високопосадовців з колишньго Міністерства доходів і зборів з усієї України.

     

    Генпрокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ