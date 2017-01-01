До суду направлено справу екс-ректора НАУ Харченка

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Володимир Харченко

Володимир Харченко підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та отримання виконувачем обов’язків ректора Національного авіаційного університету Володимиром Харченком та іншими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі направлено до суду. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За результатами проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього виконувача обов’язків ректора Національного авіаційного університету, керівника одного із адвокатських об’єднань м. Києва та колишнього високопосадовця Збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майора у відставці, у вимаганні та отриманні 26.08.2016 неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також умисному невиконанні судових рішень про поновлення на роботі незаконно звільнених працівників університету, після ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування, яке тривало з кінця грудня 2016 року, 10.02.2017 у кримінальному провадженні складено та затверджено прокурором обвинувальний акт, який з відповідними додатками направлено до суду для розгляду», - йдеться у повідомленні САП.

Як повідомлялося, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває з серпня 2016 року, під час якого 26.08.2016 безпосередньо після отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі – 100 000 євро, від колишнього працівника Національного авіаційного університету за поновлення його та інших незаконно звільнених працівників, затримано виконувача обов’язків ректора указаного університету та керівника одного із адвокатських об’єднань м. Києва.

У подальшому за результатами проведеного досудового розслідування у листопаді 2016 року встановлено особу, яка організувала та керувала вчиненням указаного злочину, яким виявився колишній високопосадовець Збройних сил та органів державної безпеки України, генерал-майор у відставці.

Крім цього, за результатами досудового розслідування встановлено, що до указаних подій колишній виконувач обов’язків ректора зазначеного навчального закладу протягом 2016 року умисно із особистих мотивів не виконував судові рішення, які набрали законної сили, щодо поновлення ряду незаконно звільнених працівників університету, повідомляє САП.

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