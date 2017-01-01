До суду передано справу Януковича про держзраду

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Віктор Янукович

Юрій Луценко назвав цю подію безпрецедентною

Головна військова прокуратура України передала до суду обвинувальний акт у справі екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Сьогодні представники Генпрокуратури... передали справу Януковича до суду. Ця подія, як на мене, є безпрецедентною не тільки тому, що це перший процес над президентом української держави. Я вважаю цю подію надзвичайно важливою тому, що це вперше суд української держави розгляне звинувачення у держзраді лідера, якого обрала нація. І суд винесе свій вердикт не через 50–300 років після зради, а буквально по гарячих слідах скоєного тяжкого злочину», – наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що вважає неврученим обвинувальний акт про державну зраду.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

30 січня Головною військовою прокуратурою ГПУ повідомлено захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, скоєних з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

Джерело: УНН