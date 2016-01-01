До України повернулися двоє моряків із арештованого у Лівії судна

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В МЗС заявили про повернення додому двох українських моряків, які знаходилися під арештом у Лівії з березня

Двоє українців-членів екіпажу судна, яке арештували у березні цього року в Лівії, повернулись до України.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України.

«Завдяки комплексним заходам МЗС і Посольства України в Туніській Республіці 28 грудня 2016 року забезпечено повернення на Батьківщину двох громадян України-членів екіпажу судна, яке у березні ц.р. було заарештовано в м.Місурата (Держава Лівія)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також у червні біля берегів Лівії було затримано танкер з українцями на борту.

Також минулого тижня літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways, який виконував у Лівії внутрішній рейс з Сабхи в Тріполі, був захоплений. На борту літака перебували 111 пасажирів і сім членів екіпажу.

Один з чоловіків погрожував підірвати повітряне судно.

Згодом, двоє людей, що захопили авіалайнер Airbus A-320, відпустили заручників і здалися поліції Мальти. Попередня експертиза показала, що зброя, яку використовували викрадачі, виявилася муляжем.