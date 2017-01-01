До України прибула місія МВФ

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МВФ

Місія буде працювати в Україні до 25 травня

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України. Про це повідомив представник київського офісу МВФ, передають Українські новини.

Очікується, що місія буде працювати в Україні до 25 травня.

Місія МВФ планує обговорити пенсійну реформу, зміни в податковій і митній політиці, прогрес у відшкодуванні ПДВ і виконання бюджету.

Востаннє місія працювала в Україні в листопаді 2016 року.

Нагадаємо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.