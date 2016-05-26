До України приїде премʼєр Греції Алексіс Ципрас
- Сьогодні, 10:48
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Наразі програма візиту очільника грецького уряду до Києва не повідомляється
Наступного тижня, 8-9 лютого в Україні з візитом перебуватиме прем’єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас.
Про це повідомляє прес-служба президента України Петра Порошенка.
У прес-службі повідомили, що 8-9 лютого 2017 року відбудеться візит прем’єр-міністра Грецької Республіки Алексіса Ципраса в Україну.
Також у Порошенка додали, що візит відбудеться на запрошення президента України.
Відзначимо, наразі програма візиту не уточнюється.
Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу 19 січня постав перед судом першої інстанції Афін - його будуть судити за неправдиві заяви напередодні виборів про економічну ситуацію в країні і твердження, що для виконання передвиборних обіцянок в бюджеті «гроші є».