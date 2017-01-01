До української делегації в ПАРЄ увійшов Ляшко
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Олег Ляшко
Олег Ляшко увійшов до делегації в ПАРЄ замість Андрія Лозового
До української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи увійшов лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава делегації, народний депутат Володимир Ар’єв.
«У складі делегації в ПАРЄ заміна. Замість Андрія Лозового, що склав повноваження, на поле дипломатичних баталій за квотою РПЛ виходить Олег Ляшко», – написав він.
Ар’єв пожартував, що «перекладачі ПАРЄ терміново вчать слово skotyniaka».
Нагадаємо, 22 грудня 2016 року Верховна Рада України виключила Надію Савченко зі складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Її місце в делегації зайняв Борислав Береза.