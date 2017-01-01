До Великодня подорожчають яйця, м'ясо та овочі

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Молоко дещо впаде в ціні

У зв'язку з Великоднем і зниження цін на молоко через сезонне збільшення його виробництва. Про це сказано в повідомленні асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

«У зв'язку із завершенням посту в другій-третій декаді квітня очікується підвищення цін на більшість продуктів тваринного походження. Зростання вартості м'яса очікується в межах 7-12%. Однак такий стрибок буде короткостроковим, і ближче до кінця квітня ціни стабілізуються», - прогнозують експерти асоціації.

Подорожчання пов'язане зі зростанням попиту на м'ясну продукцію. Також очікується зростання вартості яєць.

Не виключається подорожчання й овочів борщевого набору в межах 3-4%, можливі незначні коливання вартості бакалії (масло, цукор, гречка, борошно) у межах 2-3% через зниження рівня запасів і збільшення попиту.

«Вартість молока з початком нового сезону перебуватиме під тиском через збільшення обсягів виробництва, тому можливе незначне зниження ціни в межах 3-6%», - зазначають експерти.

Як повідомлялось, Україна планує збільшити кількість підприємств, які мають право на експорт м'яса птиці до Королівства Саудівської Аравії, налагодити експорт яловичини та розширити асортимент експорту харчової продукції.